Geht etwa bald ein echter Rosenkrieg zwischen Kanye West (43) und Kim Kardashian (40) los? Der Rapper und die Unternehmerin sollen aktuell in einer Liebeskrise stecken. Angeblich stehen die Eheleute nach fast sieben Jahren als verheiratetes Paar kurz vor der Scheidung. Zuletzt hieß es, die Reality-TV-Darstellerin wolle das Ende der Beziehung bald finalisieren. Doch jetzt scheint es so, als sei der Musiker die treibende Kraft: Kanye will die Scheidung so bald wie möglich – ohne Rücksicht auf Kim!

Das versicherte ein Insider nun gegenüber E! News: "Kanye ist mit der Ehe durch!" Doch nicht nur emotional habe der "Stronger"-Interpret bereits vollends mit der Romanze abgeschlossen – auch auf dem Papier soll die Verbindung nicht mehr lange bestehen: "Es ist ihm egal, welche Prioritäten Kim hat. [...] Er wird die Scheidung einreichen, bevor sie bereit ist, wenn es sein muss!"

Doch Kanye soll neben der baldigen Scheidung noch einen weiteren Wunsch haben: einen Umzug mit seinen Kindern! North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) sollen – wenn es nach dem Songwriter geht – nämlich nicht weiter in Los Angeles aufwachsen: "Er hat genug von dem Leben in der Stadt. Jeder und alles ist dort falsch!"

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de