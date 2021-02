Rebel Wilson (40) so glamourös wie Herzogin Meghan (39)! Die australische Schauspielerin postet seit ihrem Jahr der Gesundheit regelmäßig Pics im Netz. Besonders ihre farbenfrohen und figurbetonten Outfits präsentiert sie ihren Followern mittlerweile fast täglich. Auch ihr aktuellstes Posting zeigt, dass die Blondine definitiv Ahnung von Fashion hat. Anscheinend ließ sie sich von niemand anderem als Prinz Harrys (36) Frau inspirieren: Denn Rebel glänzte nun in einem roten Cape-Kleid à la Herzogin Meghan!

Auf Instagram postete die Pitch Perfect-Darstellerin nun eine ganze Bilderreihe ihres eleganten Looks und schrieb dazu: "Ich liebe mich in diesem Kleid" – und das kann sie auch. Denn auch ihre Fans bestätigen ihr unter dem Beitrag, dass sie wirklich unglaublich in dem Dress aussehe! Doch auch eine andere Bekanntheit beeindruckte ihre Anhänger bereits mit so einer roten Robe, welche eine schleppenartige Verlängerung hinten aufzeigt – nämlich Herzogin Meghan! Ob sich Rebel in Sachen Mode etwa die Ex-Suits-Darstellerin als Vorbild genommen hat?

Beim Mountbatten Music Festival im März 2020 haute Meghan alle mit dem hochgeschlossenen Kleid um. Die Farbe passte perfekt zu der Uniform ihres Ehemannes Harry. An dem Abend war das royale Paar definitiv der Hingucker schlechthin!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

