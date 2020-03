Herzogin Meghan (38) stand mit diesem Dress am Samstag absolut im Mittelpunkt! Die gebürtige US-Amerikanerin erschien am Abend zusammen mit ihrem Gatten Prinz Harry (35) beim Mountbatten Music Festival. Farblich perfekt auf die Royal-Marines-Uniform von Harry abgestimmt, trug sie ein feuerrotes Kleid, gleichfarbige Schuhe und eine Clutch. Von vorn mag das Outfit sehr schlicht wirken, doch die Robe überzeugt mit einem besonderen Detail am Rücken! Das sind die Infos zu ihrem Wow-Look.

Die hochkarätige Veranstaltung rückte für einen Moment in den Hintergrund, als das Paar vor der Royal Albert Hall erschien, wie Fotos des Events zeigen. Das elegante bodenlange Kleid von Meghan kommt aus dem Hause Safiyaa und schlägt mit umgerechnet 1.500 Euro zu Buche. Es ist hochgeschlossen, wird durch einen aufgesetzten kurzen Schulterumhang ergänzt – aber vor allem besticht es durch eine schmale Schleppe. Übrigens: Die kleine Handtasche, die die 38-Jährige dazu kombinierte, ist von Manolo Blahnik und kostet mit 1.455 Euro ebenso viel wie die Abendgarderobe. Von der Designerin Simone Rocha sind zudem die Statement-Ohrringe und die Pumps von Aquazzura, eine Marke, von der die Herzogin von Sussex mehrere Paare besitzt.

Am Donnerstag legte der Ex-Suits-Star bereits den ersten atemberaubenden Auftritt nach ihrem fast zweimonatigen Rückzug nach Kanada hin: Zu den Endeavour Fund Awards erschien sie in einem auffälligen blauen Dress aus der neuesten Kollektion von Victoria Beckham (45). Die Fans sollten diesen Anblick in jedem Fall noch einmal genießen – immerhin verabschieden sich Meghan und Harry ab dem 31. März von ihren royalen Pflichten. Der letzte Termin im Dienste der Krone, bei dem die ehemalige Schauspielerin auch in Sachen Fashion noch einmal glänzen kann, ist der Commonwealth Day am kommenden Montag.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Getty Images Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2020



