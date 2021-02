Ob sie über diesen Vergleich lachen kann? Normalerweise ist Katie Price (42) mit einer langen Mähne unterwegs – dabei trägt sie ihre Haare gerne blond oder natürlich braun. Vor Kurzem verabschiedete sich das ehemalige Boxenluder jedoch von seinen Extensions und zeigt sich nun gerne mit einer schicken Kurzhaarfrisur. Bei ihrem Partner Carl Woods sorgt die Typveränderung für eine Menge Spaß: Er verglich Katie jetzt scherzhaft mit dem Grinch!

Auf Instagram teilte der ehemalige Love Island-Teilnehmer eine Collage, auf der seine Freundin neben Jim Carrey (59) zu sehen ist, der im Jahr 2000 den Weihnachtsmuffel Grinch verkörperte. Das Foto zeigt Katies Frisur jedoch nicht in ihrem Normalzustand: Ihre Haare sind in alle möglichen Richtungen gestylt und stehen von ihrem Kopf ab – genau wie bei der grünen Mähne des Grinchs! "Es kam ohne Schleifen, es kam ohne Anhänger. Es kam ohne Verpackungen, Boxen oder Säcke", witzelte Carl in seiner dazugehörigen Bildunterschrift.

Das war jedoch nicht der einzige Vergleich, den der 31-Jährige auf seinem Profil zog. Er teilte darüber hinaus eine Collage, die Katie neben Jim mit einer Gelfrisur aus den 90ern zeigt. Und auch mit Glenn Close (73) als Cruella De Vil – die ebenfalls eine extravagante Frisur trug – verglich der Brite die fünffache Mutter.

Instagram / katieprice Katie Price auf Instagram, 2021

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Getty Images Glenn Close bei den Oscars 2019

