Da muss man doch glatt zweimal hinsehen, um Katie Price (42) zu erkennen! Die Britin trennt sich aktuell von ihrem Hab und Gut: Bereits zahlreiche Klamotten und Accessoires bot das ehemalige Boxenluder schon zum Verkauf an, um somit seinem riesigen Schuldenberg entgegenzuwirken. Erst kürzlich sagte sie auch ihren geliebten Haarverlängerungen lebwohl und verloste sie im Netz. Wie sie ohne die langen Extensions aussieht, offenbarte Katie nun auf Social Media...

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die fünffache Mutter jetzt ganz stolz mit ihrer neuen Frisur. Während die TV-Bekanntheit in dem Clip ganz fokussiert ein Produkt bewirbt, liegt das Hauptaugenmerk jedoch auf ihrem neuen Look: Ihr braunes Naturhaar geht ihr nun nur noch bis knapp unter die Ohren – zuvor trug die TV-Bekanntheit eine lange, blonde Traummähne. Ob ihr Umstyling etwa einen besonderen Grund hat?

Schließlich kündigte Katie für 2021 einige Veränderungen in ihrem Leben an! "Es wäre unglaublich, mit einem Baby auf dem Weg und einem Ring am Finger in das neue Jahr zu starten. Wir versuchen es bereits", gab sie Ende letzten Jahres in einem The Sun-Interview preis. Ob ihre neue Frisur also vielleicht etwas mit ihrem Baby-Wunsch zu tun hat?

Instagram / katieprice Katie Price auf Instagram, 2021

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

