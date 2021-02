Melody Haase (27) hat einen Nebenerwerb, der es wirklich in sich hat! Die beliebte Reality-TV-Darstellerin betreibt nämlich einen OnlyFans-Account, auf dem sie pornösen Content veröffentlicht, für den ihre Fans und Follower bezahlen. Damit die Abozahlen weiter steigen, lässt sich Melody immer wieder neue Inhalte einfallen. Auf anderen sozialen Netzwerken setzt sie sich zwar ähnlich hüllenlos in Szene. Aber für ihre OnlyFans-Abonnenten drehte die Po-Beauty nun einen besonders heißen Clip – dafür benutzte sie eine zuckersüße Requisite.

Auf ihrem Instagram-Account kündigte die #CoupleChallenge-Gewinnerin nun ein äußerst laszives Filmchen an! "OnlyFans kennt diesen Lolli! Ja, ich habe ihn genau da hingesteckt, wo ihr denkt", schrieb Melody zu einem Selfie, auf dem sie an einem Lutscher leckt. Sie selbst ist mehr als begeistert von dem fertigen Video, wie sie in den folgenden Stories erklärt: "Das Video ist richtig gut. Es macht mich geil, wenn ich es angucke." Allerdings war die Erfahrung für die ehemalige DSDS-Kandidatin wohl sehr "klebrig".

Im Promiflash-Interview vor einiger Zeit verriet Melo mehr über ihren Sex-Content: "Da Onlyfans eine kostenpflichtige Plattform ist, ist es mir schon wichtig, dass meine Follower auch etwas für ihr Geld bekommen. Deshalb stufe ich meinen Content definitiv für die Zielgruppe 18+ ein." Es sollen hin und wieder auch männliche Körperteile auftauchen.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2020

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Mai 2020



