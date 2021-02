Bei Yasin und Samiras Hochzeit ist ein nicht unerhebliches Detail schief gelaufen! Vor wenigen Tagen haben die Love Island-Stars endlich geheiratet. Bei einer standesamtlichen Zeremonie in ganz bescheidenem Rahmen gaben die Eltern des kleinen Malik sich das Jawort. In diesem Zuge wollte Samira ihren Namen ändern – und den von Yasin annehmen. Am Ende bekam die frischgebackene Ehefrau jedoch den falschen Namen verpasst!

In ihrer Instagram-Story meldeten die Influencer sich jetzt erneut aus dem Standesamt bei ihren Followern – um einen lustigen Irrtum zu klären: "Es sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Samira heißt jetzt Samira-Yasin Cilingir statt Samira Cilingir", erklärte Yasin sichtbar amüsiert. "Das wird auf jeden Fall geändert jetzt." Abschließend riet er seinen Fans: "Lest lieber alles durch, was ihr bekommt!"

Somit haben die Eheleute jetzt eine lustige Geschichte parat, die sie dann bei ihrer zweiten Trauung erzählen können! "Wenn die aktuelle Lage sich gebessert hat, werden wir auf alle Fälle eine tolle große Hochzeit planen", verriet das frischgebackene Ehepaar gegenüber Promiflash.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin mit ihrem Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin am Tag seiner Hochzeit mit Samira

Instagram / samira.bne Das Hochzeitsfoto von Yasin und Samira

