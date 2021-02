Fiona Erdmann (32) hat sich ein beeindruckendes Leben in Dubai aufgebaut: Sie ist nicht nur in einer glücklichen Beziehung und seit knapp einem halben Jahr stolze Mama, seit Kurzem ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auch noch Hausbesitzerin. Zudem ist das Model auch beruflich supererfolgreich – um das alles zu erreichen, war es aber ein steiniger Weg, wie Fiona jetzt verrät.

In einem emotionalen Beitrag spricht Fiona jetzt über das Thema Erfolg. "Wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass der Weg zu meinem heutigen Leben recht steinig war", schreibt die Auswanderin, die in ihrem Leben mit einigen Schicksalsschlägen konfrontiert wurde, auf ihrem Instagram-Profil. Das Wichtigste, um Träume und Ziele zu verwirklichen, sei, sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen und auch mal Dinge zu wagen, die mann vielleicht sonst eher nicht tun würde.

"Aber noch wichtiger ist Fleiß, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Wisst ihr, wie oft ich Momente hatte, an denen ich aufgeben wollte, es aber nie getan habe?", hält Fiona weiter fest. Genau das seien die Situationen, die einen wachsen und stärker werden lassen: "Wie soll man sonst wissen, wie stark man ist und was man alles erreichen kann, wenn man nicht über seine Grenzen hinaus geht?"

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Getty Images Fiona Erdmann bei der Fashionshow von Marcel Ostertag

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad mit dem gemeinsamen Nachwuchs

