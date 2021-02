Bestätigt ein Tattoo-Motiv nun endlich die Beziehung zwischen Mike Singer (21) und Sophie Lilian Marstatt? Seit einigen Wochen munkeln die Fans und Follower über eine mögliche Liaison der beiden. Immer wieder entdecken die Abonnenten auf Social Media Hinweise, die für eine Beziehung zwischen dem "Netflix and Chill"-Interpreten und dem Netz-Sternchen sprechen. Doch sind die beiden etwa sogar schon einen Schritt weiter? Zumindest scheint es so, als hätten sie sich an den ultimativen Liebesbeweis herangewagt.

Es sieht nämlich ganz so aus, als hätten sich Mike und Sophie Pärchen-Tattoos stechen lassen. Der Musiker und die Netz-Beauty haben nämlich jeweils ein Tattoo mit demselben Schriftzug, ein "S" und "M" übereinander gestochen. Die zwei Buchstaben sind die Initialen von Mike und Sophie, doch da auch noch das Design und der Schriftzug gleich sind, ist das schon sehr auffällig. Mike trägt das Motiv auf dem linken Unterarm und sie trägt es auf der linken Seite in der Rippengegend. Aber da beide dieselben Initialen haben, könnte es sich auch um einen – eher unwahrscheinlichen – Zufall handeln.

Aktuell macht Mike jedoch vor allem als Juror neben Maite Kelly (41) und Dieter Bohlen (67) bei der beliebten Castingshow DSDS von sich reden. Dort polarisiert der junge Musiker, kommt aber vor allem bei den jüngeren Frauen sehr gut an. Im Promiflash-Interview verriet der Musiker: "[Es ist] komplett nachvollziehbar, dass es aufgrund meines jungen Alters auch kritische Stimmen gibt. Ich wirke vielleicht manchmal streng, wenn ich den Kandidaten meine ehrliche Meinung sage."

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer, 2020

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Sophie Marstatt, Influencerin

Anzeige

Instagram / mikesinger Sänger Mike Singer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de