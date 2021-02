Alle nennen ihn nur noch GOAT: Greatest Of All Times, also den Größten aller Zeiten! Footballstar Tom Brady (43) ist auf dem Gipfel seiner Sportkarriere angekommen – und das bereits zum siebten Mal. Mit seinem Team, den Tampa Bay Buccaneers, hat der Quarterback am Sonntag den Super Bowl gewonnen. Da kommen natürlich aus der ganzen Welt Glückwünsche. Sogar aus der Vergangenheit meldet sich jemand zu Wort: Denn auch Toms Ex Bridget Moynahan freut sich wohl sehr für ihn.

Auf Instagram postete Bridget ein Bild, das Tom im Trikot der Buccaneers zeigt: Er hält einen Football in der Hand und blickt entschlossen in die Ferne. Die beiden waren von 2004 bis 2006 ein Paar. Kurz nach der Trennung bemerkte die Schauspielerin, dass sie mit Sohn Jack schwanger war. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der einzige Patriots-Fan bin, der heute feiert", schrieb sie unter das Bild. Denn Bridget ist im Grunde weder mit Tom noch mit seinem neuen Team verbunden. Für ihn freuen kann sie sich aber offenbar trotzdem.

Tom hatte das Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL insgesamt sechs Mal mit den New England Patriots aus Boston gewonnen. Vor der am Sonntag beendeten Saison war er zu den Buccaneers aus Tampa in Florida gewechselt. Mit seinem diesjährigen Triumph hat der als bester Quarterback aller Zeiten gefeierte Ehemann von Model Gisele Bündchen (40) nun bewiesen, dass er überall erfolgreich sein kann.

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Maria Bello, Bridget Moynahan, Izabella Miko und Piper Perabo in "Coyote Ugly"

Anzeige

ActionPress Tom Brady nach einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady beim Super Bowl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de