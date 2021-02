Susan Sideropoulos (40) hat sich was getraut! Mit ihrer Rolle der Verena Koch in der beliebten Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten wurde die gebürtige Hamburgerin deutschlandweit bekannt. Ihre blonden Haare und ihr hübsches Gesicht verzückten bislang aber nicht nur die GZSZ-Zuschauer, sondern unter anderem auch die Fans der Krimiserie "SOKO". Jetzt hat sich Susan aber vorerst von ihrer blonden Haarpracht verabschiedet!

Am vergangenen Samstag zeigte sich Susan erstmals in einem Video auf Instagram mit ihrer nun knallpinken Mähne. Wir ihr neuester Post auf ihrem Social-Media-Kanal jetzt offenbarte, hat sich die 40-Jährige aber nicht einfach ohne Grund von ihrem Markenzeichen getrennt. "Endlich darf ich mein 'Rosarotes Glück' mit dir teilen", schrieb Susan zu einigen Aufnahmen von sich, auf denen sie über beide Ohren strahlend ihr neuestes Buch in den Händen hält. Sie sei schon lange nicht mehr so nervös gewesen wie vor diesem Tag, gestand sie ihren Followern und betonte: "Ich bin einfach total gespannt auf dein Feedback."

Bei ihren Fans kommt Susans optische Veränderung ziemlich gut an: "Das Cover sieht ja super aus und deine Haare passen total gut dazu", oder "Wie cool! Die Haarfarbe steht dir unglaublich gut", lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare unter Susans jüngstem Post auf Instagram.

Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Susan Sideropoulos im Juli 2020

