Ein weiterer Plüsch-Sänger ist bekannt! In Kürze startet die nächste Staffel The Masked Singer und um die Vorfreude der Fans zu steigern, werden derzeit nach und nach die Kostüme der diesjährigen Kandidaten bekanntgegeben: Bisher ist bereits klar, dass das Einhorn, der Dinosaurier, der Monstronaut, das Quokka, der Flamingo und der Stier auf der großen Bühne ihr Bestes geben werden. Nun wurde ihr flauschiger Mitstreiter enthüllt!

In einem Instagram-Clip stellt ProSieben einen ganz besonders niedlichen "The Masked Singer"-Sänger vor: das Küken! Das wird zurecht als "das vielleicht drolligste Kostüm der ganzen Staffel" angekündigt: Das Küken dürfte nämlich die Herzen eines jeden Zuschauers mit seinen riesigen grünen Kulleraugen zum Schmelzen bringen! Allerdings wird in einem Kommentar zu dem Video gewarnt: "Das niedliche Küken hat es faustdick hinter den Ohren!"

Ob der süße Vogel jetzt schon der Liebling der "The Masked Singer"-Fans ist? Die sind nämlich vollauf begeistert: "Ich habe mich wirklich verliebt", schwärmt ein User in einem Kommentar zu dem Enthüllungsclip – und auch ein anderer ist ganz verzückt: "Richtig niedlich! Mein Favorit!"

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Flamingo von "The Masked Singer" 2021

ProSieben/Willi Weber Das Quokka von "The Masked Singer"

