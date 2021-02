Vielleicht wird es schon bald etwas actionreicher für Regé-Jean Page. Der 31-Jährige wurde als Herzog Simon Basset in der Netflix-Serie Bridgerton bekannt. Während es dabei um die Liebesgeschichte zwischen ihm und der Aristokratentochter Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) geht, könnte es im nächsten Streifen des Schauspielers etwas brutaler werden: Fans fordern den Hottie nämlich als nächsten James Bond-Schauspieler. Dazu äußerte sich der Brite jetzt selbst.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Regé-Jean der nächste Action-Held wird? In der The Graham Norton Show erklärte der Frauenschwarm nun, dass er nicht über das Thema "James Bond" sprechen dürfe. "'Bridgerton' ist das einzige 'B'-Wort, zu dem ich etwas sagen darf. Ich werde nicht über das andere 'B'-Wort reden", erklärte er und entzog sich so galant der Unterhaltung. Und damit heizte der 31-Jährige die Gerüchte ordentlich an. Die Antwort des Briten war zwar kein klares "Ja" – aber eben auch kein "Nein". Die Fans sind sich auf jeden Fall einig, dass Regé-Jean einen guten Bond abgeben würde.

Der "Bridgerton"-Boy ist allerdings nicht der Einzige, der als heißer Anwärter für die Geheimagenten-Rolle gilt. Über Regé-Jeans Kollegen Tom Hardy (43), Idris Elba (48) oder auch James Norton (35) wird ebenfalls fleißig diskutiert. Noch müssen sich die Fans aber gedulden, bis eine Entscheidung fällt.

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

