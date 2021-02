Denken Paulina Ljubas (24) und Henrik Stoltenberg eigentlich schon an die Familienplanung?

Seitdem der Ex-Love Island-Boy und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Beziehung im vergangenen November öffentlich gemacht haben, überschütten die zwei sich geradezu mit gegenseitigen Liebeserklärungen im Netz. Ganz klar: Die beiden Influencer wirken total glücklich miteinander. Haben Henrik und Paulina vielleicht schon über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen – und wollen sie Kinder?

Fest steht: Aktuell wollen sie noch keine! In ihrer Instagram-Story beantwortete Paulina jetzt einige Fan-Fragen. Ein Follower wollte wissen, was sie täte, wenn sie jetzt schwanger würde. "Das wäre wohl ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil ich mich noch gar nicht bereit fühle", stellte die 24-Jährige daraufhin klar. "Aber ich würde das mit Henrik, meinen Eltern und meinen Besten besprechen und dann schauen, was ich mache."

Auch wenn sie sich jetzt noch nicht bereit fühlt – grundsätzlich wünscht Paulina sich aber durchaus Nachwuchs! Als ein weiterer Follower wissen wollte, was sie täte, wenn sie erfahren würde, dass sie keine Kinder bekommen kann, antwortete sie: "Das würde mich auf jeden Fall sehr traurig machen. Aber es gibt zum Glück auch andere Möglichkeiten, trotzdem Kinder zu bekommen."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

