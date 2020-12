Seine Beziehung mit Paulina Ljubas (24) ist für Henrik Stoltenberg bestimmt was ganz Besonderes! Mitte November hatten der Ex-Love Island-Boy und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Fans mit einer überraschenden Liebesnachricht überrascht: Die beiden hatten ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seither turteln sich der Blondschopf und die hübsche Influencerin nur so durch die sozialen Medien – und auch jetzt wollen die beiden wieder alle wissen lassen, wie glücklich sie zusammen sind: Henrik widmete seiner Paulina süße Wort im Netz!

"Jeder Tag mit dir ist besonders", machte Henrik seiner Paulina eine Liebeserklärung auf Instagram und teilte dazu ein zuckersüßes Pärchen-Pic. Auf dem Foto posiert das Paar vor einer Windmühle in Marseille – und dabei kuscheln die beiden Social-Media-Sternchen eng umschlungen. "Danke, dass du mich so nimmst, wie ich bin und mir so viel Kraft gibst. Ich liebe dich", betonte der TV-Casanova. Zudem setzte er die Hashtags #couple und #couplegoals.

Und auch Paulina schwärmte von ihrem Henrik im Netz: Die hübsche Influencerin teilte denselben süßen Pärchenschnappschuss auf ihrem Social-Media-Profil – und verfasste ebenfalls niedliche Worte. "Ich will niemals damit aufhören, mit dir gemeinsame Erinnerungen zu machen", brachte sie ihre Gefühle auf der Fotoplattform zum Ausdruck.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina und Henrik im November 2020

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de