Lange kann es bei Vanessa Tamkan (23) wohl nicht mehr dauern! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich aktuell in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft – die Beauty und ihr Mann Roman erwarten einen gemeinsamen Sohn. Wann genau das Baby kommen soll, behielten die werdenden Eltern erst mal für sich – vermutlich könnte es aber jeden Moment so weit sein. Die Vorbereitungen laufen nämlich auf Hochtouren!

In ihrer Instagram-Story setzte die 23-Jährige ihre Fangemeinde in Bezug auf die Geburtsvorkehrungen auf den neuesten Stand. Anscheinend geht es für Vanessa nun in den Schwanger-Endspurt – alles für die Geburt und das Wochenbett sei bereits vorbereitet. "Ich werde jede Nacht von Wehen geweckt und habe auch jetzt immer wieder welche, die stärker werden", berichtete die Influencerin. Ihr Kleiner scheint mittlerweile auch mehr als bereit zu sein: Das Model könne kaum noch schlafen, da das Baby ständig kräftig strampeln würde. "Ist ja nicht so, dass ich jeden Moment ein Kind bekomme, oder so", scherzte der Rotschopf.

Wie der Nachwuchs heißen soll, weiß das Paar offenbar auch schon – bislang halten die beiden den Namen ihres Sprösslings aber noch geheim. "C. C. T. – das sind seine Initialen", gab Vanessa vor Kurzem nämlich in ihrer Instagram-Story preis.

Vanessa Tamkan im Januar 2021

Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Vanessa Tamkan im Dezember 2020

