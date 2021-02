Mit Streitigkeiten kennt sich Kasia Lenhardt (25) aus! In den vergangenen Tagen sorgte das Model vor allem mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Seit der Trennung von Fußballprofi Jérôme Boateng (32) vor wenigen Tagen liefern sich die ehemaligen Turteltauben eine wahre Schlammschlacht. Dass Kasia nicht sonderlich konfliktscheu ist, stellte sie schon während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel unter Beweis. Den Mädels in der diesjährigen Staffel der Modelshow gab Kasia im Gespräch mit Promiflash diesbezüglich ein paar Tipps!

"Ich selber war in mehrere Konflikte verwickelt und kann euch heute sagen: Konzentriere dich auf dich selbst und messe dich nicht an den anderen", lautete der gut gemeinte Rat der 25-Jährigen an die Nachwuchsmodels der 16. Staffel. Im Interview mit Promiflash erklärte sie weiterhin: In ihren Augen sei es auf jeden Fall sehr ratsam, sich gehässige Kommentare zu verkneifen – vor allem dann, wenn die Produktion versuchen würde, ihnen Meinungen und Einschätzungen zu den anderen Kandidatinnen zu entlocken, führte Kasia weiter aus und betonte: "Bleibe fair und stelle niemanden bloß."

Allgemein riet die Laufstegschönheit ihren Nachfolgerinnen, die Zeit in Heidis (47) Modelschule zu genießen: "Viele Mädels vergessen im Wettkampf den Spaß an der Sache." Doch man dürfe nicht vergessen, dass es jeder Zeit vorbei sein kann, resümierte Kasia im Gespräch mit Promiflash.

Tom Jaeger / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Dezember 2020

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

