Hat Alex Mariah etwa Ähnlichkeit zu einem internationalen Star? Vor rund zwei Wochen startete die 16. Staffel von Germany's next Topmodel. Und auch in diesem Jahr sind wieder ganz unterschiedliche Mädchen in Heidi Klums (47) Riege gelandet – unter ihnen auch Alex. Auf ihrem offiziellen GNTM-Account sorgt die Studentin mit einem Schnappschuss vom Kampagnen-Shooting jetzt aber für reichlich Aufruhr: Einige Fans sind sich einig, Alex sieht aus wie Jennifer Lawrence (30)!

In einem schwarzen Oberteil, schwarzer Jeans und mit dunkler Wallemähne blickt Alex auf ihrem aktuellen Instagram-Bild verführerisch in die Kamera. Dafür bekommt sie zahlreiche Komplimente – doch daneben fällt den Followern der Kölnerin eine Sache besonders auf: "Sieht aus wie Jennifer Lawrence!" Der simple Kommentar hat nach kurzer Zeit bereits über einhundert Likes. Und noch weitere Aussagen gesellen sich dazu: "Verrückt, du siehst aus wie Jennifer!" und "Wow, du hast verblüffende Ähnlichkeit mit Jennifer Lawrence!"

Beim Vergleich von Aufnahmen der beiden Frauen fallen tatsächlich Gemeinsamkeiten auf. So trägt Jennifer beispielsweise in ihrer "Die Tribute von Panem"-Rolle nicht nur die gleiche Haarfarbe wie Alex, sondern hat auch ähnliche Gesichtszüge. Was meint ihr, sehen sich die beiden Frauen tatsächlich ähnlich? Stimmt ab!

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Kandidatin bei GNTM 2021

Getty Images Jennifer Lawrence, TV-Star

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah im Juni 2020

