Riccardo Simonetti (27) ist ganz aufgeregt – er kennt eines der diesjährigen Germany's next Topmodel-Girls! Am Donnerstag startete die bereits 16. Staffel der beliebten Model-Castingshow mit Heidi Klum (47). Diesmal fanden keine großen Castings wie sonst statt – stattdessen hatte die Chefjurorin sich im Vorfeld 31 Teilnehmerinnen ausgesucht. Riccardo Simonetti hat schon jetzt einen Favoriten unter den Mädels: Alex Mariah – zu der Transgender-Beauty hat der Fashion-Blogger eine ganz besondere Verbindung.

"Haltet unbedingt die Augen offen für meine Freundin Alex Mariah", schrieb Riccardo in seiner Instagram-Story kurz vor Ausstrahlung der ersten Episode zu einem Foto der 23-Jährigen. In dem Post verriet er auch, woher er und Alex sich kennen: "Als Model für meine About-You-Kollektion hatte sie ihr allererstes Fotoshooting und jetzt ist sie bei GNTM! Meine Daumen sind gedrückt!"

Die Deutsche mit koreanischen und südafrikanischen Wurzeln hat aber noch weitere prominente Fans. Unter anderem folgen ihr auch Stefanie Giesinger (24) und Novalanalove auf Social Media. Ob sie Chancen als Model in der Sendung hat, wird sich noch zeigen. Ihre Catwalk-Skills kamen bei Heidi und Gastjuror Manfred Thierry Mugler (72) in Folge eins aber schon mal gut an.

GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Riccardo Simonetti

Alex Mariah, GNTM-Kandidatin 2021

