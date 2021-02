Nach der Love Island-Pleite mit dem TV-Casanova Henrik Stoltenberg scheint Sandra Janina nun ihren Mr. Right gefunden zu haben: Erst vor wenigen Wochen bestätigte sie die Beziehung zum Are You The One?-Hottie Juliano. Seitdem zeigen sich die beiden total verknallt auf Social Media – oder sind sie gefühlstechnisch längst weiter? Juliano verriet jetzt, ob sie schon "Ich liebe dich" zueinander gesagt haben.

"Nein, weil das wirklich besondere Worte sind, die man nicht zu jedem Menschen sagt", erklärte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat in seiner Instagram-Story. Die müssten dann wirklich vom Herzen kommen und seiner Meinung nach sei es nach eineinhalb Monaten noch zu früh dafür. Das heißt aber nicht, dass es ihm mit Sandra nicht ernst ist. Er betonte: "Es sind auf jeden Fall sehr starke Gefühle da."

Damit redet der Blondschopf endlich Tacheles, denn als Promiflash vor Kurzem wegen der drei magischen Worte nachgehakt hatte, witzelte er bloß: "Ja, 'Rasier meinen Rücken' wurde schon gesagt." Seid ihr überrascht, dass Sandra und er sich noch nicht ihre Liebe gestanden haben? Stimmt ab!

Instagram / juliano_nuernberg Juliano im Mai 2020

Instagram / sandra_janina_ Sandra und Juliano

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

