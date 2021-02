Miriam Höller (33) hat jetzt ganz andere Interessen! Vor elf Jahren versuchte die heute 33-Jährige noch, Modelmama Heidi Klum (47) von sich zu überzeugen und Germany's Next Topmodel zu werden. Sie belegte damals den elften Platz der Show und kehrte direkt nach der Sendung in ihren eigentlichen Beruf zurück: Miriam arbeitete damals nämlich als Stuntfrau. Mit ihrem Show-Aus war das Modeln für die Beauty auch relativ schnell abgehakt. Promiflash wollte von der Blondine wissen, ob sie sich die Sendung trotzdem noch anschaut.

Miriams Antwort ist eindeutig: Nein! "GNTM ist bei mir zehn Jahre her und es ist in meinen Gedanken nicht mehr präsent. Ich habe meine Erfahrungen im Modelbusiness gemacht und mich klar und bewusst davon distanziert", erzählte sie im Interview. Bei Nachwuchsmodels weiß die heutige Motivationsrednerin dennoch, worauf es ankommt – und zwar auf die Besonderheiten. "Für mich liegt Schönheit nicht in der Perfektion, sondern in der Ausstrahlung. [...] Einzigartige Merkmale, wie Narben, Falten oder Hautveränderungen – das macht Menschen interessant", erklärte die 33-Jährige gegenüber Promiflash.

Und einen Tipp hat Miriam für die neuen Kandidatinnen dann auch noch parat. Vor allem ein gesundes Selbstbewusstsein sei als Model wichtig. "Lass dich nicht verbiegen [...] und sei dir deiner Person bewusst. Ausstrahlung schlägt jede Perfektion", riet sie den Mädels.

