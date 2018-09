Miriam Höller (31) erlebte in der Vergangenheit das, was man keinem Menschen wünscht! Im September vor zwei Jahren war ihr große Liebe Hannes Arch (✝48) bei einem dramatischen Helikopterabsturz im österreichischen Kärnten ums Leben gekommen. Das Model kämpfte sich bis heute wieder tapfer zurück ins Leben und ließ sich trotz des Schicksalsschlags nie unterkriegen. Heute ist die einstige GNTM-Kandidatin sogar wieder verliebt. Wie man so einen Neuanfang schafft, erklärte Miriam nun ihren Fans via Social Media!

Miriam ist heute wieder rundum glücklich. Erst im August machte die ehemalige Stuntfrau öffentlich, sich nach dem Tod ihres Ex-Freundes endlich wieder neu verguckt zu haben. Woher sie die Stärke und den Lebensmut trotz Verlust in der Vergangenheit nimmt, offenbarte sie jetzt in einem Instagram-Post: "Wie schafft man nach Schicksalsschlägen einen Neuanfang? Meines Erachtens liegt die Aufgabe darin, das Vertrauen ins Leben wieder zu finden. Haltet euch an liebevolle Menschen, steuert eure Gedanken in positive Richtungen, denn auf Gedanken folgen Handlungen. Sucht nach Situationen, die euch fröhlich stimmen und gestaltet eure Zeit, so bunt und aktiv es geht", gab sie ihren Followern mit.

Außerdem betonte sie, wie wichtig es in so einer Situation sei, ein mutiger Mensch zu sein, die Herausforderung zu akzeptieren und daran zu wachsen. Wie das geht, beweist die 31-Jährige in der aktuellen Global Gladiators-Staffel. Kaum eine andere Kandidatin begegnete den Challenges in diesem Jahr bisher so furchtlos, wie Miriam.

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller und ihr Freund Nate

Instagram / Miriam.hoeller Miriam Höller, Ex-GNTM-Kandidatin

MG RTL D / gut.tut.gut Miriam Höller bei "Goodbye Deutschland"

