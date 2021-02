Oksana Kolenitchenko (33) kann sich auf ihren Gatten Daniel voll und ganz verlassen! Die vergangenen Wochen waren für die Goodbye Deutschland-Bekanntheit keinesfalls leicht: Neben Sehstörungen und Fieber litt die Blondine an einem starken Schwindelgefühl. Auch bei ihrem Aufenthalt im Krankenhaus konnten die Ärzte keine genaue Diagnose stellen. Ihr Mann Daniel rückte in dieser Zeit allerdings nie von ihrer Seite. Für diese besondere Unterstützung widmete ihm Oksana nun rührende Worte im Netz!

Auch wenn Oksana mal keinen Ausweg sieht, baut der Unternehmer seine Liebste immer wieder auf. "Du gibst mir einfach so viel Kraft", schwärmte die Beauty nun via Instagram. Passend dazu teilte die Auswanderin einen neuen Schnappschuss, auf dem sich das Pärchen eng umschlungen hält und küsst. Die 33-Jährige kann sich offenbar keinen besseren Partner an ihrer Seite vorstellen. Mit den Hashtags "Traumpaar", "Ich liebe dich", "Gesegnet" und "Couplegoals" brachte die Zweifach-Mama ihre Zuneigung noch mal besonders zum Ausdruck.

Diesen emotionalen Beitrag lässt auch Daniel nicht unkommentiert: "Für immer und ewig!" Die beiden wirken einfach verliebter denn je. Bereits im Juni des vergangenen Jahres feierten der Geschäftsmann und das Model ihren achten Hochzeitstag. Seit insgesamt 13 Jahren gehen die beiden Turteltauben mittlerweile gemeinsam durchs Leben.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko

