Was für eine romantische Geschichte! Oksana Kolenitchenko (32) und ihr Mann Daniel haben sich kennengelernt, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war. Der Unternehmer hatte das Model damals für eine seiner ersten großen Partys in Berlin gebucht. Allerdings sind die beiden erst drei Jahre später ein Paar geworden. Nun, 13 Jahre später feiern die zwei Turteltauben ihren achten Hochzeitstag!

In einem Video, das sie auf Instagram veröffentlicht hat, macht sie ihrem Göttergatten eine süße Liebeserklärung. Zu dem Clip schreibt die gebürtige Moskauerin: "Ob in guten oder schlechten Zeiten, bist du immer mein Fels in der Brandung. [...] Ich liebe dich bedingungslos." Nun freue sich die zweifache Mutter auf die nächsten Jahre, die sie gemeinsam mit der "Liebe ihres Lebens" verbringen werde. Dabei steht für die hübsche Blondine eines fest: "Mit niemanden sonst will ich diesen Weg gehen als mit dir, denn ich weiß, zusammen können wir alles schaffen."

Um ihren Hochzeitstag trotz der aktuellen Lage in ihrer Wahlheimat L.A. ordentlich feiern zu können, hat die vierköpfige Familie einen kleinen Roadtrip unternommen. Ihr Ziel war dabei Las Vegas. Dort angekommen haben Oksana, Daniel und ihre beiden Kinder erst einmal ihr Jubiläum mit Chicken Wings zelebriert.

Getty Images Oksana Kolenitchenko auf einer Party in Berlin im März 2015

Getty Images Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel bei einem Event in Berlin im Februar 2017

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, ihr Mann Daniel und ihre beiden Kinder in Kalifornien im Mai 2020

