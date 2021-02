Eva Mendes (46) steht zu ihren Beauty-Eingriffen! Nachdem sich die Frau von Ryan Gosling (40) und Mutter von zwei Kindern zu den Spekulationen ihrer Fans, sie habe sich wegen einer Schönheits-OP eine Netz-Auszeit gegönnt, geäußert hatte, wurde der Schauspielerin von verschiedenen Medien unterstellt, sie bestreite, sich jemals einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben. Jetzt meldete sich Eva diesbezüglich zu Wort und machte eine klare und unmissverständliche Ansage!

Zu einem Screenshot eines Artikels mit der Überschrift: "Eva Mendes bestreitet Schönheits-OPs in ihrem Instagram-Post: 'Meine Kleinen brauchen mich'", erklärte die zweifache Mutter am vergangenen Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil, dass sie niemals bestritten habe, sich in der Vergangenheit kosmetischen Operationen unterzogen zu haben: "Ich habe nur auf einen bestimmten Kommentar in den sozialen Medien geantwortet. Ich würde das niemals leugnen. Ich bin total dafür", betonte sie in ihrem jüngsten Social-Media-Post.

Von ihren Fans bekam die 46-Jährige für dieses ehrliche Statement jede Menge Zuspruch: "Du bist außergewöhnlich! Ich liebe es, wie du mit so viel Klasse und Respekt mit solchen Dingen umgehst", oder "Selbst wenn du etwas hast machen lassen, es ist dein Körper und deine Entscheidung", heißt es anerkennend in nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Eva Mendes im Jahr 2017

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

ActionPress Eva Mendes, Schauspielerin

