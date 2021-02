Billy Browns Liebste trauern um ihr Familienoberhaupt! Am vergangenen Montag war der Schock nicht nur bei den Fans der Reality-Serie Alaskan Bush People groß, als Bear Brown (33), einer von Billys Söhnen, im Netz verkündete, dass der Patriarch des Clans nach einem schweren Schlaganfall verstorben sei. Jetzt sprachen weitere seiner insgesamt sieben Kinder auf ihren Social-Media-Kanälen über den Verlust ihres geliebten Vaters!

"Ich habe einen wahren Freund verloren. Nicht für immer, aber zumindest in dieser Welt. Worte können nicht ausdrücken, wie wunderbar er war, aber ich kann sagen, dass er das war, was einem Engel am nächsten kommt", schrieb Rain, das Nesthäkchen der Familie, auf ihrem Instagram-Profil zu einer Aufnahme von sich und ihrem Vater. Von ihren Followern wünschte sich die 18-Jährige in ihrem Post, dass sie für sie beten würden. Auch Billys Sohn Noah widmete seinem Papa ein paar rührende Zeilen auf der Plattform: "Er lebte sein Leben zu seinen Bedingungen abseits des Stromnetzes auf dem Land, und er lehrte uns, auch so zu leben."

Sein Vermächtnis wolle die Familie in Zukunft in Ehren halten, erklärte der 28-Jährige und versprach, dass sie Billys Traum von einem unabhängigen Leben in der Wildnis fortsetzen werden. Von seinen Fans wünschte sich der junge Mann in diesem Zusammenhang einen respektvollen Umgang mit der Situation: "Wir bitten euch um Privatsphäre und Gebete während dieser schmerzhaften Zeit."

Instagram / heroofkirrkwell Rain Brown im April 2020

Instagram / heroofkirrkwell Billy Brown mit seiner Tochter Rain

Instagram / noah_d_and_rhain_alisha Noah Brown im Juni 2020

