Ist in ihrer Beziehung etwa doch nicht alles so toll wie es scheint? Seit rund einem Jahr ist Katie Price (42) nun mit dem einstigen Love Island-Teilnehmer Carl Woods zusammen. Gemeinsam waren die beiden schon in mehreren Liebesurlauben und der 31-Jährige stand auch in schwierigen Zeiten bereits an der Seite des ehemaligen Boxenluders. Die fünffache Mutter sprach zuletzt sogar von Heirat und Nachwuchs – ob daraus noch etwas wird? Denn pikante Videos lassen vermuten, dass Carl seiner Katie fremd geht...

Auf Instagram zeigte sich die Britin neulich ziemlich in Rage. Der Grund dafür? Eine fremde Frau schickte ihrem Partner aufreizende Videos und Nachrichten mit Sex-Anspielungen. Für Katie ein absolutes No-Go. "Warum zur Hölle schickst du so was an Carl? Er braucht so was nicht sehen, solange er mit mir zusammen ist", ärgerte sich der TV-Star in seiner Story. Den Großteil der Videos wollte sie für ihre Fans jedoch nicht abspielen – die fremde Frau würde schließlich wie ein "Gockel" aussehen und die Clips seien "abscheulich". Dass Carl seiner Freundin tatsächlich fremd geht, ist aus diesen Nachrichten jedoch nicht zu entnehmen.

Für Katie ist es mittlerweile jedoch vermutlich nicht mehr der Hauptgrund für irgendwelche Sorgen. Denn erst vor wenigen Tagen wurde ihr Sohn Harvey (18) laut The Sun in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 18-Jährige, der seit seiner Geburt an Autismus und einer Entwicklungsstörung leidet, quälte sich nach einer Coronavirus-Impfung mit starken Begleiterscheinungen und musste behandelt werden.

Instagram / carljwoods Carl Woods auf Instagram, 2021

Instagram / katieprice Katie Price im Dezember 2020

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

