Auf was können sich die Bridgerton-Fans in der zweiten Staffel freuen? Seit Kurzem ist bekannt, dass der Netflix-Hit bald in die nächste Runde gehen wird. In den neuen Folgen soll es vor allem um den ältesten Bridgerton-Sohn Anthony (gespielt von Jonathan Bailey, 32) und dessen Suche nach einer geeigneten Braut gehen. Aber heißt das, dass die Zuschauer auf die heißen Liebesszenen zwischen Daphne (gespielt von Phoebe Dynevor, 25) und dem Duke of Hastings (gespielt von Regé-Jean Page) verzichten müssen?

Die stürmischen Sexszenen zwischen Daphne und dem Herzog haben schließlich nicht zuletzt zu dem Mega-Erfolg der Serie beigetragen. Wie The Sun berichtet, hofft daher auch Julia Quinn, auf deren Romanreihe die Serie beruht, dass die Macher von ihrer Originalvorlage ein wenig abweichen und die beiden Fan-Lieblinge bei den Zuschauern wieder für Herzrasen sorgen dürfen: "Die Serie hält sich nicht Wort für Wort an die Bücher, und das sollte sie auch nicht." Ob sich die Drehbuchautoren aber tatsächlich an ihren Rat halten, weiß die Autorin bisher noch nicht.

Immerhin kann Julia aber schon mal einige Details zur Handlung der neuen Staffel verraten. Daphnes großer Bruder wird darin in Sachen Liebe nämlich so einiges mitmachen: "Anthony wird es schlimm erwischen. Johnathan Bailey hat ihn so toll gespielt. Man liebt ihn immer noch, aber er muss mal einen Dämpfer verpasst bekommen. Und er wird so viele Dämpfer verpasst bekommen. Das wird großartig."

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Würdet ihr euch in den neuen Folgen mehr Liebesszenen zwischen Daphne und dem Herzog wünschen? Ja, unbedingt! Nein, mich interessiert jetzt mehr Anthonys Geschichte. Abstimmen Ergebnis anzeigen



