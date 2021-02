Und wieder einmal heißt es vorerst Abschied nehmen! Bereits im vergangenen Jahr hatte Valentina Pahde (26) eine GZSZ-Pause eingelegt. Allerdings hatte sie sich die Auszeit nicht genommen, um entspannt Urlaub zu machen, sondern um für ihre eigene Serie Sunny – Wer bist Du wirklich? vor der Kamera zu stehen. Erst seit wenigen Wochen ist ihre Rolle Sunny Richter zurück im Kolle-Kiez und kann bald schon wieder ihre Koffer packen. Valentina legt offenbar erneut eine Drehpause ein.

Die hübsche Schauspielerin ist in diesem Jahr Teil der Let's Dance-Crew. Da die Produktion in Köln stattfindet, GZSZ aber in Potsdam gedreht wird, war relativ schnell klar gewesen, dass sie beides nicht so einfach unter einen Hut bekommen wird. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat Valentina sogar den Entschluss gefasst, für die Dreharbeiten komplett nach Köln zu ziehen. Wöchentlich vom Westen in den Osten zu pendeln, kommt für sie aber aktuell nicht infrage. "Die Reise geht bald los. Ich ziehe nächste Woche nach Köln. Aber ich freue mich total, ich mag Köln richtig gerne", erklärt die gebürtige Münchenerin.

Und in ihrer neuen Wahlheimat auf Zeit ist die 26-Jährige nicht auf sich allein gestellt. Ihre Schwester Cheyenne Pahde (26), die für Alles was zählt vor der Kamera steht, wohnt ebenfalls in der Domstadt. Außerdem war sie schon selbst Kandidatin bei "Let's Dance" und kann ihrer Zwillingsschwester mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wann und wie Valentinas Rolle Sunny GZSZ verlassen wird, ist bislang noch unklar.

