Caro Robens lässt die Temperaturen im Netz ganz schön ansteigen. Dass die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin gerne ein bisschen mehr Haut zeigt, beweist sie immer mal wieder mit superheißen Schnappschüssen auf Social Media. Im Dezember ließ sie sich sogar fast komplett hüllenlos ablichten. Jetzt legt die Frau von Andreas Robens noch einen nach: Sie posiert in einem sehr knappen Outfit!

"Mal einfach ohne Worte", schreibt Caro zu ihrem neuesten Instagram-Post, für den sie mit einem Fuß im Steigbügel ihre Kurven gekonnt in Szene setzt. Bei dem sexy Anblick sammeln sich in der Kommentarspalte des Netzbeitrags binnen Stunden zahlreiche Komplimente an. "Tolle Frau, schönes Pferd, traumhaftes Ambiente" und "Ohne Frage ein Weltklasse-Po", schwärmen nur zwei von etlichen Followern.

Für eine andere Aufnahme musste Caro allerdings auch einiges an Kritik einstecken. So fanden viele Fans, dass das Ergebnis eines Fotoshootings viel zu stark bearbeitet sei. Dagegen wehrte sie sich allerdings: "Ich habe keine Probleme, Fotos reinzusetzen, die unbearbeitet sind. Das mache ich täglich. Genauso sieht man mich im TV, also was wäre das für ein Schwachsinn?"

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Reality-TV-Star

Marymar Photography Andreas und Caro Robens

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Reality-TV-Persönlichkeit

