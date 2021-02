Isabel Kraus befindet sich auf dem Weg der Besserung! Eigentlich dürfte die Influencerin seit Anfang dieses Jahres die glücklichste Frau der Welt sein, immerhin hat Tochter Lima putzmunter das Licht der Welt erblickt – doch seit der Entbindung hat die frischgebackene Vierfach-Mama mit starken Schmerzen zu kämpfen. Neben postspinalem Kopfschmerz und dem unangenehmen Gefühl der frischen Kaiserschnittnarbe hat sich herausgestellt, dass sich in ihrer Gebärmutter Hämatome gebildet haben. Promiflash gab Bella nun ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand!

"Mir geht es mittlerweile wirklich sehr gut", versicherte Bella Promiflash. Die Kopfschmerzen machen sich zwar hin und wieder noch bemerkbar, doch sie ist zuversichtlich, dass sich die Symptome bald komplett legen werden. Die Blutansammlungen an Bellas Gebärmutter stehen hingegen weiterhin unter Beobachtung. Es gibt jedoch positive Neuigkeiten. "Sie haben sich schon deutlich verkleinert, was ein sehr gutes Zeichen ist", verriet die Netz-Bekanntheit.

"Schmerzen habe ich in der Hinsicht aber keine mehr", stellte Bella klar. So kann die gebürtige Hamburgerin die kostbare Kennenlernzeit mit ihrer kleinen Maus in vollen Zügen genießen. Bereits wenige Tage nach der Entbindung teilte Isabel via Instagram mit: "Sie ist einfach so ein Schatz und macht es mir gerade sehr leicht, alles zu vergessen, was passiert ist."

Anzeige

Instagram / isabel_kraus Isabel Kraus, Influencerin

Anzeige

Instagram / isabel_kraus Isabel Kraus, Netz-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / isabel_kraus Collage: Isabel Kraus mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de