Kasia Lenhardts (✝25) Tod ist die erschütternde Nachricht des Tages! Am Mittwochmorgen war überraschend bekannt geworden: Mit nur 25 Jahren ist die Mutter eines Sohnes, die 2012 durch Germany's next Topmodel bekannt geworden war, verstorben. Zahlreiche Influencer-Kollegen meldeten sich anschließend zu Wort und bekundeten ihre Anteilnahme und Trauer. Jetzt äußerte sich auch Kasias Management mit rührenden Worten zu den furchtbaren Neuigkeiten.

Via Instagram veröffentlichte die Agentur fab4media ein Schwarz-Weiß-Foto des Models. Zu der Aufnahme schrieb das Unternehmen für Influencer-Marketing zudem: "Ruhe in Frieden, liebe Kasia. Du wirst uns allen sehr fehlen. Wir wünschen deiner Familie alle Kraft dieser Welt." Die Vertreter der Firma erklärten zudem, wie erschüttert sie über den schweren Verlust seien.

Kasia soll am Dienstag in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden sein. Gegenüber Promiflash erklärte die Polizei diesbezüglich: "Es gab gestern Abend gegen 20:30 Uhr einen Einsatz der Polizei in Berlin-Charlottenburg wegen des Verdachts eines Suizides. Es wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt 2018 im KaDeWe

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model



