Am Mittwochmorgen wurde die schreckliche Nachricht bekannt gemacht, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (✝25) gestorben ist. Die Mutter eines Kindes musste gerade erst die Trennung von Profikicker Jerome Boateng verkraften. Nähere Hintergründe zu ihrem Tod sind bisher noch nicht bekannt. Klar ist aber: Am Abend ihres Todes gab es einen Polizeieinsatz in Berlin – und zwar dort, wo Kasia wohnt.

Im Gespräch mit Promiflash gab ein Pressesprecher der Berliner Polizei an: "Es gab gestern Abend gegen 20:30 Uhr einen Einsatz der Polizei in Berlin-Charlottenburg wegen des Verdachts eines Suizides. Es wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor." Ob es sich bei der besagten Person wirklich um die 25-Jährige handelt, konnte bis dato aber nicht bestätigt werden.

Noch vor wenigen Tagen hatte sich das Model im Netz bei seinen Fans gemeldet und zu einem Schwarz-Weiß-Foto einige kryptische Zeilen auf Englisch geteilt. "Jetzt musst du die Grenze ziehen. Es reicht.", schrieb Kasia übersetzt auf Instagram. Nur kurz darauf wurde nun die traurige Todesnachricht offiziell.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

