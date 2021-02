Freunde, Familie und Fans sind fassungslos: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (✝25) ist am Dienstag ganz plötzlich verstorben. Eine genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Zuletzt stand das Model aber vor allem mit der Trennung von Kicker Jérôme Boateng (32) in den Schlagzeilen. Im Netz hatte sich Kasia noch vor einer Woche gemeldet und eine tiefgründige Message geteilt!

Diese Worte gehen den Fans im Nachhinein wohl noch einmal besonders unter die Haut: Vor genau sieben Tagen hatte sich die 25-Jährige mit einem nachdenklichen Post bei ihrer Instagram-Community gemeldet. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild hatte sie ein paar kryptischen Zeilen verfasst. "Jetzt musst du den Schlussstrich ziehen. Es reicht.", heißt es in dem Post. Was Kasia genau damit gemeint hatte, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Unter diesem Posting sammeln sich in diesen Minuten etliche Trauerbekundungen. So kann unter anderem auch Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili den Tod der ehemaligen GNTM-Kandidatin einfach nicht glauben. "Ich hoffe, du findest deinen Frieden – so etwas hat keiner verdient. Viel Kraft an die Familie und vor allem an den kleinen Sohn", kommentierte Jenefer.

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im März 2020

