Ob Kody Brown (52) hier wohl einen neuen Barttrend setzen wollte? Der US-Amerikaner ist durch die Serie "Sister Wives" (Alle meine Frauen) bekannt, in der sein polygames Eheleben mit vier Frauen beleuchtet wird. Seine Herzensdamen Robyn (42), Christine (48), Janelle (51) und Meri (50) dürften ihn wohl nicht nur aufgrund seines Charakters, sondern auch wegen seines verwegenen Looks anziehend finden: Der 52-Jährige trägt üblicherweise längeres, blondes Haare und einen eher buschigen Bart. Nun wollte er offenbar mal etwas Neues ausprobieren – dies kam bei den Fans allerdings nicht ganz so gut an...

Der TV-Star überraschte mit einem neuen Look: Er setzt zwar nach wie vor auf seine wilde Lockenmähne, wollte dafür aber anscheinend seinen Bart verändern: Den nahm er jetzt ab – allerdings nur oberhalb seiner Lippen! Den Rest seiner Gesichtsbehaarung ließ er dagegen stehen, sodass nun lediglich der Schnurrbart fehlt. Und wie Soap Dirt berichtet, verstehen Fans die Rasur nicht ganz: Einige haben sich gefragt, ob der Blondschopf aus Versehen mit dem Rasierer ausgerutscht sei.

Kodys Anhänger dürfte momentan allerdings nicht nur interessieren, was es mit dieser Rasur auf sich hat, sondern vor allem, wie es in seinem Liebesleben weitergeht. Der Vierfach-Ehemann hatte in einem Trailer zur neuen "Sister Wives"-Staffel große Zweifel daran geäußert, ob er weiterhin polygam leben möchte.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle im Jahr 2012

