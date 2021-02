Dieser Todesfall hinterlässt tiefe Spuren. Am Mittwoch wurde durch Medienberichte bekannt, dass Kasia Lenhardt (✝25) verstorben ist. Die Familie der Influencerin bestätigte die traurigen Neuigkeiten anschließend. Die gebürtige Polin war 2012 durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt geworden und hatte es dort sogar ins Finale geschafft. Nun meldete sich auch der produzierende Sender der Show zu dem Trauerfall zu Wort.

Via Twitter veröffentlichte ProSieben, ein emotionales Statement: "Wir sind traurig. Sehr traurig. Und sind mit unseren Gedanken bei deiner Familie, deinen Freunden und bei dir, liebe Kasia Lenhardt." Auch der Instagram-Account der Model-Castingsendung teilte die Meldung mit seinen Followern.

Kasias Tod löste im Netz eine wahrhafte Bewegung unter den Influencern aus: Promis wie Gerda Lewis (28) und Diana June riefen zum Kampf gegen Cybermobbing auf. Kasia hatte vor ihrem Ableben mit schlimmen Hassnachrichten zu kämpfen gehabt, nachdem ihre Trennung von Jérôme Boateng (32) bekannt geworden war und der Fußballer schwere Vorwürfe geäußert hatte.

Getty Images Kasia Lenhardt beim GNTM-Finale 2012

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt 2018 im KaDeWe

