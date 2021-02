Huch, ist das etwa Dagi Bee (26)? Gestern startete die 16. Staffel des Erfolgsformates Germany's next Topmodel. Auch die taubstumme Beauty Anna-Maria Schimanski (21) versucht ihr Glück in der diesjährigen Ausgabe und will Model werden. Dabei scheint die Blondine aber nicht nur mit ihrer Gebärdensprache auzufallen – denn einige Fans der Show äußerten im Netz: Anna-Maria habe totale Ähnlichkeit mit der Youtuberin Dagi Bee!

Nach ihrem Auftritt vor Heidi Klum (47) verglichen einige User die Flensburgerin mit Dagi auf Twitter! "Sie sieht Original aus wie Dagi Bee" oder "Die taubstumme Dagi Bee ist echt wirklich toll. Bin verliebt!", lauteten nur zwei der unzähligen Tweets. Und tatsächlich: Nicht nur ihre blonde Mähne erinnert sehr an den Webstar, sondern auch ihre Gesichtszüge.

Anna-Maria überzeugt offenbar aber nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrer positiven Ausstrahlung. Auf Social Media zeigen sich viele Anhänger begeistert von ihrer Art und ihrem Auftreten. So hieß es unter ihren Beiträgen auf Instagram: "Du bist mega sympathisch" und "Du bist jetzt schon meine Lieblingskandidatin."

Instagram / mariavschimanski GNTM-Kandidatin Maria

Instagram / dagibee Dagi Bee, Netz-Star

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

