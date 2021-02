Heute Morgen machte der plötzliche Tod von Kasia Lenhardt (✝25) Schlagzeilen – die Mutter eines kleinen Sohnes war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. In den letzten Tagen war die 25-Jährige vor allem für ihre gescheiterte Beziehung zu Profikicker Jérôme Boateng (32) in den Medien präsent, und die Trennung entwickelte sich immer mehr zu einem heftigen Rosenkrieg. Nach der schockierenden Nachricht meldeten sich bereits mehrere Promis auf Social Media: Darunter auch Cathy Hummels (33). Sie richtete ernste Worte an die Netzwelt.

"Ich will darauf aufmerksam machen, dass dieser Hate, das Bodyshaming und Cybermobbing aufhören muss. Es macht Menschen kaputt. Es tut mir so leid, liebe Kasia", schrieb die Frau von Fußballprofi Mats Hummels (32) auf Instagram. Und da sieht die 33-Jährige eine Verbindung zu der verstorbenen Ex-GNTM-Kandidatin. "Ich weiß, wie brutal [die Fußballwelt] sein kann. Mit wie vielen Vorurteilen, Neid und Missgunst man konfrontiert wird", schrieb Cathy. Sie selbst habe gelernt, mit dem Hass umzugehen – Kasia leider nicht.

Mit den Worten: "Ich verspreche dir, dass ich mich noch mehr gegen diesen S*** im Internet einsetzen werde. Ich hoffe, du ruhst in Frieden und mit einem Lächeln auf den Lippen", verabschiedete sich die Influencerin von der 25-Jährigen. Sie sei "schockiert und wirklich traurig."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de