Bill Kaulitz (31) spricht offen über sein Gesangstalent. Hinter dem gebürtigen Magdeburger liegt eine kometenhafte Karriere. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom (31) sowie Gustav Schäfer (32) und Georg Listing (33) gründete er die Band Tokio Hotel. Die vier Jungs machen bis heute gemeinsam Musik – und das nach wie vor ziemlich erfolgreich. Nun wirft der Frontmann aber einen ehrlichen Blick auf sein musikalisches Talent und muss zugeben: Gesanglich gesehen ist bei ihm auf jeden Fall Luft nach oben.

"Machen wir uns nichts vor! Ich bin nie ein großer Sänger gewesen und Realist genug, das selbst zu wissen", offenbart Bill in seiner Biografie "Career Suicide", die im Ullstein-Verlag erschienen ist. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen sei ihm kein "Wahnsinns-Organ" in die Wiege gelegt worden – doch das hat ihn nie von seinem Traum, Sänger zu werden, abgehalten. "Aus dem bisschen Stimme habe ich immer das Beste gemacht. Das Wichtigste sind Wille und Wiedererkennungswert. Du kannst jeden Ton treffen und trotzdem beliebig klingen, wenn du es nicht fühlst", ist der Wahlamerikaner überzeugt.

Tatsächlich glaubte auch seine Mutter zu Beginn nicht an Bills Fähigkeiten, wie er Ende 2019 im Podcast "Fest & Flauschig" preisgab. Sie habe damals nicht gewollt, dass er als Teenager an der Castingshow "Star Search" teilnimmt. "Meine Mama hat gesagt, ich soll lieber nicht mitmachen, weil ich nicht so talentiert bin unbedingt", erinnert sich der Künstler zurück. Doch davon habe sich der heute 31-Jährige nicht umstimmen lassen.

Instagram / billkaulitz Die Band Tokio Hotel, 2020

Actionpress/ Tamara Bieber Bill Kaulitz bei der "Queen of Drags"-Premiere

MG RTL D / Universal Music Die Band Tokio Hotel

