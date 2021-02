Melody Haase (27) wurde ein Mann ausgespannt! Die ehemalige DSDS-Kandidatin und #CoupleChallenge-Siegerin ist bekannt dafür, reihenweise Promi-Männer zu verführen! Je bekannter und reicher, desto besser! Doch in diesen Jagdgründen ist sie bei Weitem nicht die einzige Schützin. So versuchen auch andere Frauen an dieselben Männer wie Melody ranzukommen. Einmal kam ihr niemand Geringeres als Hotelerbin Paris Hilton (39) in die Quere – die Blondine schnappte ihr sogar den Typen weg.

In einem älteren YouTube-Video schilderte die Sängerin vor einiger Zeit den Vorfall mit dem amerikanischen It-Girl. Davor stellte sie aber klar, dass sie und Paris sich bis dato nie persönlich über den Weg gelaufen sind. Zu der Zeit datete sie intensiv einen reichen Mann, der viel mit Stars und Sternchen abhängt, so auch in seinem damaligen Ibiza-Urlaub. "Ich saß zu Hause und hab mitbekommen, dass er auf Instagram Bilder mit den krassesten Stars hochlädt. Er scheint dann Paris Hilton auch noch auf anderen Veranstaltungen getroffen zu haben. Sie scheint ihn sehr gefeiert zu haben, was ich so auf ihrem Profil gesehen habe", rekapitulierte Melody die Geschichte in ihrem Clip. Eine sehr unwirkliche Situation für die Sängerin, da sie dachte, der Mann wäre der ihre. Melody musste dann einsehen und sich damit abfinden, dass er in einer anderen Welt lebt und das wohl nichts mehr würde. Wer dieser Typ war, wollte sie nicht verraten.

Ein unglücklicher Zufall – immerhin haben Melos Verführungskünste bis heute nicht nachgelassen. Bei ihrem letzten TV-Engagement "'CoupleChallenge" verführte sie sogar ein Pärchen. So landete sie mit Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) knutschend und fummelnd im Bett.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige

Getty Images It-Girl Paris Hilton

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de