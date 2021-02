Seit 2016 sind Ray J (40) und seine Frau Princess Love (36) verheiratet. Doch die Ehe der beiden gleicht einer Achterbahnfahrt und schon mehrfach stand das Thema Scheidung im Raum. Nachdem sich die Reality-TV-Beauty von dem Rapper scheiden lassen wollte, sie sich dann aber wieder versöhnten, verkündete dann der Musiker im vergangenen September, die Ehe beenden zu wollen. Nun scheinen die beiden erneut einen Sinneswandel hinter sich zu haben: Ray J und Princess Love sollen aktuell gemeinsam in Miami wohnen.

"Wir sind in Miami. Wir werden nach Miami ziehen. Und ich glaube nicht, dass wir bald nach Los Angeles zurückkehren werden", erklärte der 40-Jährige in der Show TMZ Live. Die "Love & Hip Hop: Hollywood"-Stars seien aktuell "an einem guten Ort" und wollen nun herausfinden, wie sie das Leben gemeinsam genießen können. "Wir sind zusammen!", offenbarte der Musiker außerdem, meinte damit aber wohl nur, dass er mit seiner Frau gemeinsam unter einem Dach wohnt.

Bereits kurz nachdem er seine Trennungspläne im September öffentlich gemacht hatte, ruderte Ray J zurück und erklärte, dass er seinen Beschluss bereue. "Ich will nie wieder ohne meine Kinder sein", stellte er damals klar. Sein Nachwuchs würde es aktuell in Miami gefallen und das Zusammenleben habe dem Paar nun eine neue Lebenseinstellung gegeben.

Getty Images Ray J und Princess Love im März 2016

ActionPress/MediaPunch Rapper Ray J mit seiner Ehefrau Princess Love

Getty Images Ray J und Princess Love mit ihrer Tochter

