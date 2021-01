Madleine Henderson ist derzeit größtenteils auf sich allein gestellt! In der Flirtshow Ex on the Beach lernte die dunkelhaarige Schönheit ihren Ex-Freund Arman kennen. Vor einigen Wochen dann die überraschenden Neuigkeiten: Das Paar hat sich getrennt – obwohl Maddi schwanger ist. Das Kind möchte die Beauty auf jeden Fall zur Welt bringen. Auf die Unterstützung des werdenden Vaters kann sich die Schwangere aber nur bedingt verlassen: Maddi und Arman haben kaum noch Kontakt!

Im Rahmen einer Fragerunde via Instagram ließ Maddi die Katze nun aus dem Sack: "Welcher Kontakt? Ich habe keinen Kontakt zu Arman." Die einstigen Partner würden sich lediglich nach einem Arzttermin schreiben, damit beide darüber informiert sind, wie es dem Baby geht. Doch dieser kurze Austausch reiche der Bald-Mama derzeit auch voll und ganz aus. Eine Sache bereitet Maddi aber dennoch Sorgen: Ab sofort trägt sie nicht mehr nur für sich allein Verantwortung. "Aber ich wäre nicht Maddi, wenn ich nicht positiv denken würde", verriet sie ihren Followern.

Derzeit befindet sich Maddi bereits in der 22. Schwangerschaftswoche. Auf die Nachfrage eines neugierigen Nutzers, ob der Nachwuchs überhaupt geplant gewesen sei, antwortete die Schönheit prompt: "Ich hatte vor, in meinem Leben schwanger zu werden. Hat auch alles geklappt – nur falscher Zeitpunkt und falscher Mann!"

