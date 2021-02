Geht Charli D'Amelio (16) nach ihrer Schwester Dixie D'Amelio (19) jetzt etwa auch unter die Musikerinnen? Die zwei US-amerikanischen Mädels zählen zu den bekanntesten Gesichtern auf der Unterhaltungs-App TikTok. Charli ist mit ihren knapp 108 Millionen Followern sogar die erfolgreichste Influencerin der Plattform überhaupt! Ihre ältere Schwester Dixie sattelte bereits im Juli um – und startete als Musikerin durch. Nun könnte die 16-Jährige tatsächlich nachziehen!

In einer neuen Folge ihres Podcasts "2 Chix" plauderten die beiden Schwestern über eine Single, an der Dixie gerade arbeitet. Ihre Fans werden darauf auch das erste Mal in den Genuss von Charlis Stimme kommen: "Sie hat mich die Tage ins Studio begleitet und sie hat tatsächlich etwas für meinen Song eingerappt", erzählte Dixie. Noch sei die 19-Jährige aber nicht sicher, ob der Titel wirklich der nächste ist, den sie veröffentlichen wird.

Für Charli war die Erfahrung auf jeden Fall super-cool, wie sie in dem Podcast erklärte: "Es hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, ich habe nicht wirklich gesungen, sondern eher geplappert. Es war erst ein bisschen beängstigend, weil ich dazu neige, ruhiger zu sein, und ich musste dieses Mal lauter sprechen." Offenbar handelt es sich bei dem Track mehr um einen Spaß-Song ohne tiefere Message. Dixie betonte: "Ich möchte nicht, dass er zu wörtlich genommen wird. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir versuchen, supergehässig rüberzukommen."

Backgrid / ActionPress Charli und Dixie D'Amelio, TikTok-Schwestern

Instagram / charlidamelio Dixie und Charli D'Amelio, Social-Media-Megastars

Instagram / dameliofamilyofficial Die D'Amelio-Familie

