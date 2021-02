Endlich wurde nun auch das letzte The Masked Singer-Kostüm enthüllt! Bald geht die ausgefallene Gesangsshow in die nächste Runde – am 16. Februar dürfen die Zuschauer endlich wieder rätseln, welche Promis sich unter den aufwendigen Kostümen verbergen. Neun davon wurden bereits bekannt gegeben – und auch das letzte Geheimnis wurde nun gelüftet: Das knallige Schwein wird ein Teil von "The Masked Singer" sein!

Via Instagram wurde das letzte der zehn Kostüme vorgestellt: das Schwein. "Es liebt den Regen und die große Bühne", lautete der erste Hinweis. Von der Sonne soll es hingegen gar kein Fan sein. Das Besondere an dem Schwein: sein extravagantes und ziemlich glamouröses Outfit. Offenbar kann es von Pailletten und Swarovski-Kristallen nicht genug bekommen, insbesondere der handgefertigte und kristallbesetzte Regenschirm ist ein absoluter Hingucker.

Die Produktion dieses schillernden Outfits hat dementsprechend auch eine Menge Zeit benötigt – ganze 200 Stunden Arbeit stecken in dem auffälligen Kostüm. Und offenbar hat sich dieser Aufwand mehr als gelohnt – das Schwein gehört nämlich zu den absoluten Lieblingskostümen von Maskenbauerin Marianne Meinl.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dino

