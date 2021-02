Zwischen diesen beiden funkt es nicht nur auf der Tanzfläche! Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, welche Profis in der kommenden Staffel von Let's Dance an den Start gehen. Neben altbekannten Gesichtern wie Robert Beitsch (29) und Kathrin Menzinger (32) sind auch einige Neulinge dabei – darunter auch Patricija Belousova und Alexandru Ionel. Und die sind nicht nur auf dem Parkett ein Paar, sondern auch im richtigen Leben!

Wie RTL berichtet, sind die gebürtige Litauerin und der studierte Zahnmediziner seit einigen Jahren sowohl Tanz- als auch Lebenspartner. Gemeinsam leben und trainieren die Turteltauben in Hamburg und konnten sich 2019 sogar den Titel der deutschen Vizemeister im Standardtanz holen. Wie verliebt die beiden sind, zeigen sie ihren Followern auch regelmäßig auf Instagram – und zwar mit süßen Pärchenfotos und coolen Tanzclips.

Für die waschechten "Let's Dance"-Fans dürfte die Beziehung der beiden keine Überraschung sein – schließlich gab es in der Show schon mehrere Pärchen: Vadim Garbuzov (33) und Kathrin Menzinger waren einst zusammen, ebenso Christina Luft (30) und Evgeny Vinokurov (30). Renata (33) und Valentin Lusin (33) sind sogar noch heute ein Paar.

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel

Instagram / bellatricija Alexandru Ionel und Patricija Belousova, Tänzer

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin im Dezember 2019 in Düsseldorf

