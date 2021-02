Nur auf dem Sofa zu chillen kommt für sie nicht infrage! Im Oktober 2020 verkündete Emily Ratajkowski (29) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Das Model und sein Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die Schönheit ihre Fans mit Schwangerschafts-Updates gern auf dem Laufenden – doch allzu lang wird das wohl nicht mehr gehen: Emily wurde nun in New York mit einem extrem großen Babybauch abgelichtet, der auf eine baldige Geburt schließen lässt!

Paparazzi erwischten die Beauty und ihren Liebsten am Mittwoch auf den Straßen New Yorks. Dem Winterwetter entsprechend hatten sich die beiden ziemlich dick eingepackt. Doch trotz Daunenjacke und Oversize-Pullover ist auf den Aufnahmen Emilys Babybauch ganz deutlich erkennen – denn unter ihrem Lagen-Look wölbt sich ihre Körpermitte mittlerweile ziemlich doll. Dennoch schien die Hochschwangere noch putzmunter und unternehmungslustig zu sein: Ganz gelassen spazierte sie durch die Straßen.

Dass die hochschwangere Emily sowohl in voluminöser Jacke als auch in einem Badeanzug eine Hammer-Figur macht, ist ihrer Community nicht neu. Erst vor wenigen Wochen hatte die 29-Jährige einen Schnappschuss von sich geteilt, auf dem sie in einem knappen Einteiler auf einer Jacht posiert. "Schwanger auf einem Boot", hatte sie den Instagram-Beitrag ganz schlicht betitelt.

Wise Owl/MEGA Emily Ratajkowski im Februar 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Januar 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Januar 2021

