Bei der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel bekommen die Zuschauer offenbar noch mehr Einblicke! Vor rund zwei Wochen startete die beliebte Castingshow von Heidi Klum (47) in die mittlerweile 16. Runde. Inzwischen haben die Mädchen nicht nur ihr Können auf dem Catwalk bewiesen, sondern durften auch schon ihre Model-WG in Berlin beziehen. Der Unterschied zu den Vorjahren: Die Girls haben in ihrer Unterkunft wohl kaum noch eine Ecke ohne Kameras – Fans konnten sie sogar beim Rauchen beobachten!

Während Kandidatin Soulin in der aktuellen GNTM-Folge von ihrer Vergangenheit erzählte, versammelten sich die Mädchen im Raucherbereich der Villa. Dabei sah man unter anderem auch Yasmin (19) ganz ungeniert mit einer Zigarette in der Hand – Szenen, die in den vergangenen Staffeln tabu waren, wie sich die beiden Ex-GNTM-Girls Johanna (21) und Nadine in einem Instagram-Livestream zurückerinnern: "Bei uns damals war das voll das Drama. Man musste in die letzte Ecke gehen, damit das ja keiner sieht."

"Es durfte auch keine Kippenschachtel zu sehen sein, das wurde immer weggelegt", verriet Nadine. In diesem Jahr scheint jedoch alles anders zu laufen. So verglichen die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen das aktuelle Schlafdomizil sogar mit dem Reality-TV-Format Big Brother – denn es seien nun sogar feste Kameras im Schlaf- und Raucherbereich des Produktionsschauplatzes installiert worden.

Anzeige

Instagram / yasmiinmina Yasmin, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / johanna_official Johanna, ehemalige GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de