Bald können die Zuschauer wieder mitraten: Wer steckt unter den neuen The Masked Singer-Kostümen? Kommenden Dienstag startet die vierte Staffel der beliebten Gesangsshow. Inzwischen sind alle zehn Kostüme enthüllt worden – aber natürlich nicht, welche Stars sich darunter verbergen. Doch bei einem Promi machte der Sender ProSieben eine Ausnahme: Vorab wurde jetzt schon klargestellt, dass Evelyn Burdecki (32) auch in dieser "The Masked Singer"-Staffel nicht dabei sein wird!

Das bestätigte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann nun bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel. Warum das schon vorweggenommen wird? Weil auf Evelyn in den vergangenen Staffeln immer wieder getippt worden ist! Tatsächlich vermuten die Fans das Reality-TV-Sternchen auch dieses Mal unter dem Schwein oder dem Küken – wie das offizielle Voting zeigt. Doch daraus wird offensichtlich nichts mehr!

Fans von Evelyn müssen jedoch nicht traurig sein – die Dschungelkönigin von 2019 steht aktuell trotzdem für einige TV-Formate vor der Kamera! Heute Abend zum Beispiel läuft die Quiz-Show "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" auf RTL. Hier können sich die Zuschauer in Wissensfragen mit der süßen Blondine messen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin von 2019

ProSieben/Willi Weber Das Schwein von "The Masked Singer"

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

