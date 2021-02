Mit dem Beginn der Gesundheitskrise wurde auch die Bezeichnung "Business Casual" neu definiert. Die eigenen vier Wände sind zum Arbeitsplatz geworden, Meetings finden mithilfe von Videokonferenzen statt. Entsprechend passen sich die Outfits an: oben Business, unten Casual. Längst schwören auch die Stars darauf, sich für Interviews zwar obenrum schick zu machen, es von der Hüfte an abwärts aber ein wenig gemütlicher angehen zu lassen. Auch Mila Kunis (37) scheint auf derartigen Komfort zu stehen: Ihr Gespräch mit Ellen DeGeneres (63) absolvierte die Schauspielerin locker-lässig in Sporthosen.

Auf den ersten Blick fiel das natürlich nicht weiter auf. Mit hellblauer Bluse und schwarzem Pullover saß die 37-Jährige während ihres Auftritts in der Ellen DeGeneres Show vor der Kamera ihres Laptops. Im Verlauf eines Spiels forderte die Talkmasterin den "Bad Moms"-Star dann jedoch auf, seine besten Tanzschritte zu präsentieren. "Ich trage nur Sporthosen", gestand Mila daraufhin. Ganz zur Erheiterung Ellens. "Das ist so lustig. Du siehst obenrum so herausgeputzt aus, das ist großartig", freute sich die Moderatorin.

Im weiteren Gesprächsverlauf gab Mila dann auch noch weitere Details ihres Lebens in Quarantäne preis. Zusammen mit Ehemann Ashton Kutcher (43) habe sie einen Super-Bowl-Werbespot gedreht, auch um eine Auszeit von den beiden gemeinsamen Kindern zu bekommen. "Ich liebe meine Kinder, wir lieben sie beide, aber sie sind wie Hündchen: Sie riechen dich. Sie wissen, in welchem Raum du dich versteckst – du kannst ihnen nicht entkommen", erklärte sie die Notwendigkeit ihres Kurzurlaubs.

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Mila Kunis in Beverly Hills

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis beim Breakthrough Prize, 2017

