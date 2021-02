Im Gegensatz zu seinen Schwestern hält sich Rob Kardashian (33) bedeckt, was seine Präsenz in der Öffentlichkeit angeht. Fans bekommen ihn für gewöhnlich nur selten zu Gesicht. Nun war er kürzlich aber doch auf einem seltenen Schnappschuss mit seiner Nichte Stormi (3) zu sehen und überraschte darauf mit seiner erschlankten Figur. Und anscheinend sieht Rob nicht nur verändert aus. Er fühlt sich fitter denn je, wie Freunde nun ausplauderten.

Der 33-Jährige soll seine Ernährung radikal umgestellt haben, wie Insider gegenüber Life and Style berichteten. Junkfood habe er gänzlich aus seinem Leben gestrichen, stattdessen setze Rob jetzt auf Proteine. Außerdem soll er regelmäßig mit seiner Schwester Khloé (36) und ihrem Freund Tristan Thompson (29) in deren privatem Gym trainieren. Dort mache er Cardio, Push-ups und hebe Gewichte. "Er fühlt sich gesünder als je zuvor und hat mehr Energie", verrieten enge Freunde des Reality-Stars.

Die Kardashians seien unheimlich stolz auf Rob und seinen Gewichtsverlust. "In erster Linie sind sie erleichtert, dass er besser auf sich achtet", erzählten sie weiter. Schon bald ist die Familie, inklusive Robert, in der 20. und damit letzten Staffel Keeping Up With the Kardashians zu sehen.

Instagram / robkardashianofficial Stormi Webster und Rob Kardashian, 2021

Getty Images Robert Kardashian und Khloe Kardashian

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

